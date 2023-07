Lo rileva Eurostat. Numeri in calo rispetto al mese precedente, il dato italiano si attesta al 6,7%

Il tasso d’inflazione annua dell’area dell’euro si è attestato al 5,5% nel giugno 2023, in calo rispetto al 6,1% di maggio. Un anno prima il tasso era dell’8,6%. Lo rileva in una nota Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. L’inflazione annuale dell’Unione Europea è stata del 6,4% a giugno 2023, in calo rispetto al 7,1% di maggio. Un anno prima il tasso era del 9,6%. Il dato italiano si attesta al 6,7%. La crescita più forte si registra in Ungheria con un aumento del 19,9%, mentre la crescita più bassa è in Lussemburgo (+1%), Belgio e Spagna (+1,6%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata