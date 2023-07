Il governatore della Banca d'Italia partecipa al G20 in corso a Gandhinagar in India

“Siamo passati da sostanziali aumenti dei tassi a 75 punti per riunione a 50, e ora a 25. Stiamo quindi riducendo gradualmente l’aumento dei tassi“. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in una intervista a Bloomberg Tv a margine del G20 in corso a Gandhinagar in India. “Siamo sulla strada giusta”, ha osservato Visco, aggiungendo che il periodo restrittivo ‘più alto per più tempo’ per i tassi debba essere mantenuto “non troppo a lungo”.

Visco ha sottolineato che “non è necessario che si verifichi una recessione. in effetti possiamo disinflazionare l’economia senza una recessione, ma dobbiamo stare attenti. c’è il rischio di fare troppo. Se facciamo troppo, alla fine potremmo sforare anche il nostro obiettivo. Dobbiamo essere equilibrati“.

