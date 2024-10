Nel testo anche il rifinanziamento del Fondo mutui e i benefit fino a 5mila euro su alloggi lavoratori

Bonus casa al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% nel 2026-2027, che sale al 50% nel 2025 e 36% nel 2026-27 in caso si tratti della prima abitazione. E’ quanto previsto dal testo della Manovra in relazione alle detrazioni edilizie.

Fondo mutui prima casa

Il fondo mutui prima casa – si legge nella Manovra – viene rifinanziato fino al 31 dicembre 2027 con le relative garanzie per le famiglie numerose, le coppie giovani, i nuclei familiari con un solo genitore e figli minori, inquilini degli Iacp e under 36.

Benefit fino 5mila euro alloggi lavoratori

Arriva anche il benefit fino a 5mila euro sugli alloggi per i lavoratori annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti: “Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui“.

Potranno accedere i lavoratori che nell’anno precedente all’assunzione hanno percepito un reddito sotto i 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

