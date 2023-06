L'incremento di 25 punti base è l'ottavo aumento consecutivo dal luglio 2022 per i 20 Paesi che utilizzano la moneta unica

La Banca Centrale Europea ha deciso un altro aumento dei tassi d’interesse annunciando che ne arriveranno altri, con l’obiettivo di schiacciare l’inflazione che sta facendo salire il costo dei generi alimentari, delle bollette e delle vacanze estive, anche dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti si è presa una pausa dopo una lunga serie di aumenti dei tassi. L’incremento di un quarto di punto percentuale, al 3,5%, è l’ottavo aumento consecutivo dal luglio 2022 per i 20 Paesi che utilizzano la moneta unica. Si tratta di una campagna senza precedenti per restringere il flusso di credito all’economia, mentre la banca cerca di riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2% dal 6,1%. La Presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che sono previsti altri aumenti, anche in occasione della prossima riunione della banca programmata per il 27 luglio.

