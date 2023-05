Il commissario Ue all'Economia: "Politiche bilancio siano prudenti e supportino crescita

Sui piani di ripresa e resilienza “mentre alcuni paesi sono sulla buona strada, altri affrontano crescenti rischi di ritardi. Questo è il motivo per cui vedrete che abbiamo presentato raccomandazioni per ogni paese che invitano gli Stati membri a continuare o ad accelerare l’attuazione a seconda del loro stato attuale per continuare o accelerare”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto di primavera del Semestre europeo.

“Chiediamo inoltre agli Stati membri di affrontare le questioni relative alla governance e alla capacità amministrativa in cui sono presenti le raccomandazioni aggiornate più attuali sulla riforma relativa all’energia e le sfide sugli investimenti che alimentano la finalizzazione in corso dei capitoli del RepowerEu”, ha aggiunto Gentiloni.

Politiche bilancio siano prudenti e supportino crescita

Parlando della parte fiscale di questo pacchetto, Gentiloni ha spiegato che “nel contesto attuale, stiamo passando da questa crisi e siamo ancora in un contesto di alta inflazione. Resta essenziale un forte coordinamento della politica di bilancio dell’Ue. Abbiamo anche bisogno di un coerente mix di politiche fiscali e monetarie per facilitare il compito di frenare l’inflazione. Le politiche fiscali dovrebbero essere prudenti e sostenere la crescita” “Essere prudenti e sostenere la crescita: questo non è né l’uno né l’altro o non possiamo avere l’uno senza l’altro. So che è un matrimonio difficile, una coppia difficile, ma è ciò di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto.

