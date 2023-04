Il ministro a Cernobbio: "E' una proposta che vorremmo portare anche in Europa"

Per il Pnrr “si sta valutando un provvedimento per migliorare l’organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr“. Lo dice il ministro dell’Economia e delle Finanza Giancarlo Giorgetti, al workshop che si tiene ogni anno in primavera a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), organizzato da The European House, a margine rispondendo alla Domanda su cosa nel prossimo Cdm ci sarà nel decreto sul Pnrr. “Le garanzie – spiega il ministro ai cronisti – sono invece allo studio del Mef: è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più ‘friendly’, e di avere la possibilità, quantomeno,di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato”.

