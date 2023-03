La presidente della Bce a Firenze: "Non metterei nella stessa categoria Deutsche Bank e Credit Suisse"

“Non metterei nella stessa categoria Deutsche Bank e Credit Suisse“. Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce, oggi a Firenze, durante l’incontro con 400 studenti europei promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori presieduto da Andrea Ceccherini. Lagarde ha assicurato che la Bce farà in modo che le banche abbiamo accesso a tutta la liquidità che serve. “Non esiste un trade off tra la stabilità finanziaria e la stabilità dei prezzi”, ha aggiunto. “Il sistema bancario in Europa è stabile: ci sono controlli, liquidità” e “quello che è successo con la Silycon Valley Bank non succederà”, perché “il nostro sistema è robusto e molto diverso da quello che avevamo nel 2008 con la grande crisi finanziaria”.

