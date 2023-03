Giacomo Gigantiello, CEO AXA ITALIA

Il 30 marzo alle 14.15 la conferenza 'The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience', interverrà anche la ministra Roccella

Axa e Università Bocconi di Milano insieme per parlare del ruolo della parità di genere nella costruzione della resilienza della società. Il 30 marzo l’incontro, patrocinato dalla Commissione europea, dal titolo ‘The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience’, che si tiene a partire dalle 14.15 nell’Aula Magna di via Gobbi 5 all’Università Bocconi di Milano, vede protagonisti la professoressa Paola Profeta, esperta internazionale di Gender & Public Policy e Dean for Diversity, Inclusion and Sustainability dell’Università Bocconi, insieme alla professoressa Anne Boring, Direttrice della AXA-Sciences Po Women in Business Chair, a Monika Queisser, Head of Social Policy presso l’OCSE e a Simone Innocenti, Chief HR, Organization & Culture Officer di AXA Italia: gli ospiti discuteranno il ruolo della parità di genere nella costruzione di una società inclusiva e resiliente, ripercorrendo alcuni dei risultati emersi dalla ricerca condotta dal Lab nell’ultimo anno. Saranno presenti anche Giacomo Gigantiello, ceo di AXA Italia e Francesco Barillari, Rettore dell’Università Bocconi; interverranno la ministra Eugenia Roccella, Maria Bianca Farina, presidente di ANIA e Fondazione ANIA e Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Tra le conseguenze della pandemia da Covid-19, le crescenti tensioni geopolitiche e i nuovi rischi globali da affrontare, le capacità di adattamento e di resilienza sono, sempre più, un prerequisito fondamentale per una società prospera. La parità di genere e l’empowerment delle donne sono considerati driver di resilienza sociale attraverso l’istruzione, l’occupazione e la leadership. Ciononostante, le sfide e gli ostacoli esistono ancora: lo testimoniano il persistere dei divari salariali e degli impedimenti alla partecipazione femminile alla forza lavoro e alla leadership imprenditoriale in molti Paesi.

La tavola rotonda rappresenta un momento di riflessione nell’ambito delle attività svolte da AXA Research Lab, un laboratorio nato nel 2020 dalla collaborazione tra l’Università Bocconi e AXA e grazie al supporto dell’AXA Research Fund, iniziativa filantropica scientifica lanciata dal Gruppo assicurativo per sostenere la ricerca accademica indipendente. L’obiettivo del Lab è promuovere studi in grado di incidere sulle policy legate alla riduzione dei divari di genere, per alimentare una cultura del cambiamento e contribuire a realizzare una società più inclusiva e resiliente. Diretto dalla Professoressa Paola Profeta, esperta internazionale di Gender & Public Policy e Dean for Diversity, Inclusion and Sustainability dell’Università Bocconi, con la collaborazione di 3 ricercatori post-dottorato e 3 assistenti di ricerca, il Lab mira a migliorare la comprensione del gender gap esaminando diversi campi – dall’economia al mondo della scuola, dalla politica all’impresa. L’approccio delle ricerche si basa su una rigorosa base quantitativa e un orizzonte europeo, per arrivare a risultati capaci di tradursi in raccomandazioni di policy concrete e attuabili, su temi come la presenza di donne negli insegnamenti sulle discipline STEM, gli stereotipi correlati alla presenza femminile nelle aziende e il peso delle donne nelle posizioni con potere decisionale in politica e nell’impresa.

