L'istituto tedesco cede il 14% dopo un'impennata delle coperture contro il default. Milano cede il 2,62%, maglia nera in Europa

Un’altro venerdì nero in borsa a causa delle turbolenze nel settore bancario e del potenziale peggioramento dei rischi di recessione. Oggi tutti i maggiori benchmark europei sono crollati e le azioni di Deutsche Bank sono precipitate del 14% dopo un’impennata dei credit default swap, una copertura contro le insolvenze per gli investitori in obbligazioni in caso di default. L’intero settore bancario del vecchio continente è in sofferenza: Commerzbank ha perso l’8,7%, Societe General ha ceduto il 7,7% e Credit Suisse, a sua volta oggetto di un’acquisizione da parte di Ubs concordata con il governo, ha perso l’8,6%. La stessa Ubs ha ceduto l’8%.

Volano i credit default swap

Il calo di Deutsche Bank segue un forte aumento del costo dei derivati finanziari, noti come credit default swap, che assicurano gli obbligazionisti contro l’insolvenza della banca sui suoi debiti. Il credit default swap è un contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che offre la possibilità di coprirsi dall’eventuale insolvenza di un debitore contro il pagamento di un premio periodico. La banca tedesca ha riserve di capitale ben superiori ai requisiti normativi e cinque trimestri consecutivi di utili.

Ftse Mib in profondo rosso, maglia nera in Europa

In Italia Bper Banca cede il 5,95%, Banco Bpm lascia sul terreno il 5,84% e Mps il 5,68%: i titoli bancari in picchiata sono la causa principale del profondo rosso del Ftse Mib, che dopo metà giornata di contrattazioni perde il 2,62% a 25.789 punti base. Milano è maglia nera in Europa: il Dax di Francoforte cala del 2,39%, Parigi perde il 2,31% e Londra lascia sul terreno l’1,72%.

Gli investitori temono l’effetto contagio

Gli investitori temono che altre banche possano subire un esodo debilitante di clienti, in seguito alle conseguenze internazionali del secondo e del terzo fallimento più grande della storia degli Stati Uniti, con i casi Svb e Signature Bank. Queste turbolenze stanno offuscando negli Stati Uniti le prospettive di intervento della Federal Reserve sui tassi d’interesse, dopo che nell’ultimo anno i tassi sono stati aumentati fino a raggiungere livelli di mercato spaventosi.

