Il vicepresidente dopo vertice a Palazzo Chigi: "Ci auguriamo riforma per imprese e cittadini"

“Confcommercio ritiene molto positivo questo approccio sia come metodo che come contenuti. Dopo cinquant’anni ci auguriamo una riforma fiscale che riguarda imprese e cittadini”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Confcommercio Giovanni Da Pozzo al termine dell’incontro con il governo sulla riforma del fisco a Palazzo Chigi. “Siamo nel momento in cui tutti quanti dobbiamo guardare avanti, fare uno sforzo e trovare le soluzioni nel contesto europeo per trovare una crescita dopo essere stati per troppo tempo fermi”, ha aggiunto Da Pozzo.

