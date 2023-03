La firma dell'amministratore delegato dell'azienda italiana a Boston

Eni e CFS (Commonwealth Fusion Systems), spin-out del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno firmato negli Stati Uniti un accordo di cooperazione, con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione. “L’energia non sarà più un problema e non sarà più la causa di guerre o di altre cose che ora stiamo vivendo. L’insicurezza può essere risolta. I rapporti tra Paesi si possono risolvere e tutto può migliorare” ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata