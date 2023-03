La leader di Francoforte: "L'inflazione tornerà al 2% entro il 2025"

La presidente della Banca Centrale europea, Christine Lagarde, conferma che Francoforte alzerà il costo del denaro di 50 punti base anche a marzo. “Ci sarà un aumento dei tassi di altri 50 punti base a marzo“, ha dichiarato Lagarde in un’intervista all’emittente spagnola Antena 3, precisando: “Seguiremo questa strada ma non è detto che i tassi aumenteranno nei prossimi mesi, decideremo in base ai dati”. Alle critiche di non aver dato inizio abbastanza tempestivamente alla politica monetaria restrittiva, la presidente della Bce ha risposto: “Nel giugno 2022 abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse e lo abbiamo fatto con costanza, avremmo potuto iniziare prima, sì, ma non ci sarebbe stato un grande cambiamento“.

Inflazione al 2% entro il 2025

L’obiettivo della politica monetaria dell’Eurotower resta quello di abbassare l’inflazione e farla tornare all’obiettivo del 2%. “Secondo le nostre proiezioni, l’inflazione tornerà al 2% entro il 2025“, ha detto Lagarde. Il costo dei beni alimentari, in particolare, “inizierà a scendere a marzo, anche se rimarrà ancora alto”.

