Valore per 2,7 miliardi, 1.300 fornitori nel settore

Focus sul comparto nazionale del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza con Assolombarda, Confindustria Lombardia e Leonardo, che in collaborazione con Lombardia Aerospace Cluster, hanno organizzano lunedì 23 gennaio a Milano presso Assolombarda un incontro per rappresentare, insieme alle principali istituzioni e stakeholder del territorio, le prospettive del comparto in relazione alle capacità industriali ed al coinvolgimento della filiera lombarda, che rappresenta un asset di straordinario valore per sostenere lo sviluppo dei principali programmi del Gruppo Leonardo.

“Il comparto aerospazio è estremamente importante sia per il fatturato che per il valore aggiunto della catena di fornitura. E per la attività di ricerca e sviluppo in cui Leonardo è impegnata. Leonardo investe 1,8 miliardi in ricerca e sviluppo, di cui circa 380 milioni in Lombardia. Noi collaboriamo con circa 90 fra Università ’ e centri di ricerca”, ha sottolineato Alessandro Profumo, ad di Leonardo. Fra i presenti all’incontro anche Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia, Alessandro Spada, presidente Assolombarda, oltre ad Alessandro Profumo, ad di Leonardo e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Lo Studio Prometeia 2022 volto a rappresentare l’impatto di Leonardo, il campione nazionale nel settore AD&S, nell’ecosistema produttivo della Lombardia evidenzia che l’azienda è il fulcro di una filiera che complessivamente contribuisce al PIL regionale con circa 2,7 miliardi di euro, pari allo 0,8% del totale (+28% rispetto al 2018). Il valore porta la Lombardia in cima alla classifica in Italia per incidenza sul PIL prodotto a livello regionale da Leonardo e ogni euro di valore aggiunto creato dall’azienda genera, in media, due euro addizionali sul territorio.

Dallo Studio Prometeia 2022 (relativi all’anno 2021), emerge come dieci occupati di Leonardo in Lombardia sostengono, in media, ulteriori 33 occupati addizionali per un totale di 30mila addetti dell’ecosistema locale, valore cresciuto del 30% rispetto al 2018. Le oltre 1.300 aziende della filiera, con una incidenza delle PMI all’80%, muovono circa 900 milioni di euro di volume ordinato, posizionando la Lombardia come prima Regione per spesa in beni e servizi provenienti dal sistema Leonardo. La Regione è inoltre quella in cui il valore degli investimenti nelle attività di Ricerca & Sviluppo dell’azienda è maggiore, raggiungendo i 380 milioni di euro, pari al 9,6% su base totale regionale. L’azienda contribuisce al rafforzamento della filiera regionale tecnologica e ad alto contenuto di conoscenza: servizi informatici e professionali sono tra i principali settori interessati. La produttività media del lavoro, caratterizzato da un mix di competenze elevato, alimentata da Leonardo risulta essere maggiore del 17% rispetto alla media regionale e la filiera di Leonardo rappresenta il 12% di tutta l’industria hi-tech della Lombardia. Nella Regione, il Gruppo Leonardo è presente con sei sedi principali, tra Varese, Brescia e Nerviano – attive nei business degli elicotteri, dei velivoli, dell’elettronica e della cybersecurity – per oltre 7.000 addetti impiegati; grazie alla presenza di Leonardo, il territorio lombardo è tra i pochi al mondo a poter vantare una capacità velivolistica completa, sia nell’ala fissa che nell’ala rotante, oltre a competenze avanzate in ambito spaziale. In Italia l’ecosistema produttivo guidato da Leonardo è composto da oltre 4.000 aziende, delle quali l’87% sono PMI, con più di 125mila occupati complessivi, e genera lo 0,6% del PIL italiano, grazie a 10 miliardi di euro di valore aggiunto. Un dato che rappresenta l’1,4% del valore prodotto dall’intera industria nazionale e il 13% dell’industria high tech italiana. L’azienda sviluppa sul territorio italiano ricavi per 9,5 miliardi di euro, impiegando oltre 31mila addetti, ed esporta il 75% della produzione che, nel 2021, vale l’1,4% di tutte le esportazioni di beni in Italia, raggiungendo una produttività del lavoro del 50% più elevata rispetto alla media italiana.

