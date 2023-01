Il Segretario del Tesoro statunitense: "Credo che alla fine troveremo una soluzione"

Il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen ha dichiarato di aspettarsi che il Congresso voterà a favore dell’aumento del tetto del debito. L’amministrazione Biden e i legislatori del Partito repubblicano sono ai ferri corti su questo tema delicato. Parlando a Dakar, in Senegal, Yellen ha detto che “il Congresso deve capire che si tratta di pagare spese che sono già state sostenute da decisioni di questo e dei precedenti Congressi e non si tratta di nuove spese”. Ha detto di essere convinta che i livelli di debito pubblico siano sostenibili, “ma non si può negoziare sul pagare o meno i nostri conti. Credo che alla fine troveremo una soluzione“, ha concluso il capo del Tesoro Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata