La presidente della Bce a Davos: "Su attività economica notizie più positive, probabilmente solo piccola contrazione"

La Banca Centrale Europea proseguirà nel suo obiettivo di far scendere l’inflazione, che nell’Eurozona è scesa al 9,2% a dicembre 2022 ma resta ancora molto superiore all’obiettivo del 2%. Lo ha detto la numero uno di Francoforte, Christine Lagarde, in un evento al World Economic Forum di Davos. “L’inflazione nell’eurozona è troppo elevata, siamo decisi a ricondurla al 2%. L’inflazione rimane il primo obiettivo della Banca Centrale Europea“, ha detto Lagarde.

A supportare l’atteggiamento della Bce anche i dati sull’attività economica in Europa, che secondo Lagarde sembrano scongiurare la prospettiva di una forte recessione nel 2023: “Nelle ultime settimane ci sono notizie più positive sull’attività economica e probabilmente l’economia subirà solo a una piccola contrazione” nella zona Euro. Inoltre, ha continuato la presidente della Bce, “assistiamo a un mercato del lavoro che non è mai stato così vivace come lo è ora, omogeneamente nella zona euro. Gli occupati sono ai massimi livelli da 20 anni”.

