Il ministro dell'Economia dopo la riunione dell'Eurogruppo

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rinnova la sua preoccupazione per l’aumento dei prezzi dell’energia dopo aver partecipato alla riunione dell’Eurogruppo. E chiede alla Banca Centrale Europea di intervenire con misure per abbassare i costi. “Sulle politiche di contenimento dei prezzi energetici, visto che l’inflazione trae origine dai prezzi dell’energia, ho sollecitato la Bce a segnalare e suggerire lo strumento più utile, ovvero il contenimento dei prezzi energetici. Per me è una strada importante da seguire”: queste le sue parole in conferenza stampa.

