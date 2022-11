Il segretario della Cgil a margine dell'assemblea generale di Federmeccanica

(LaPresse) “Non è il momento di dare i numeri. Dire Quota 41 non vuole dire nulla, uno può dire 42-43, il problema è quale riforma delle pensioni fare perché se uno dice quota 41 e poi ci mette di fianco l’età e salta fuori che è quota 103 o 104 o 105 stiamo discutendo di cosa?”. Così il leader della Cgil Maurizio Landini, a margine dell’Assemblea Generale di Federmeccanica a Roma, commentando le parole della Ministra Calderone sul dossier pensioni dopo il tavolo di ieri con le parti sociali. “Noi – ribadisce – abbiamo bisogno di mettere mano a tutta la riforma delle pensioni perché serve una pensione garanzia per i giovani, una lotta al precariato e serve riconoscere i danni fatti dalla riforma Fornero. Vogliamo capire se c’è o meno disponibilità di aprire una trattativa complessiva da parte del governo. Non è il momento di dare numeri ma serve capire concretamente cosa fare”, conclude Landini.

