La bozza della comunicazione che sarà presentata dalla presidente Ursula von der Leyen

Un tetto temporaneo e dinamico ai prezzi, un mercato alternativo al Ttf per combattere le speculazioni e acquisti congiunti per negoziare prezzi migliori. Sono le tre misure che saranno proposte dalla Commissione Europea per combattere il caro energia. La presidente dell’esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, le presenterà domani, ma è già in circolazione una bozza della comunicazione.

Nel dettaglio, la Commissione “propone un benchmark complementare sulle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) per garantire un benchmark rappresentativo per le importazioni di Gnl non influenzate dalla manipolazione della Russia. L’Ue utilizzerà il suo potere d’acquisto collettivo per negoziare prezzi migliori, ridurre il rischio che gli Stati membri si superino a vicenda sul mercato già ristretto e, così facendo, facciano salite i prezzi in modo controproducente”. Infine, spiega la bozza, “l’attuale proposta fornisce certezza sul prezzo da utilizzare in un contesto di scarsità di gas, quando viene dichiarata una situazione di emergenza. Per far fronte all’eccessiva volatilità dei mercati, include meccanismi per smussare la volatilità attraverso un meccanismo di gestione della volatilità dei prezzi infragiornaliera che combina cambiamenti estremi all’interno di un periodo di breve termine (circuit breaker)”.

