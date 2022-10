La decisione del tribunale amministrativo del Lazio: l'Autorità garante della Concorrenza aveva sanzionato i due colossi per circa 200 milioni di euro

Il Tar del Lazio ha annullato la maxi multa dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Apple e Amazon.

Le due società nel novembre scorso erano state multate per complessivi 200 milioni di euro, a seguito di un’istruttoria su presunte restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon.it nei confronti di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple. Le sanzioni erano di oltre 68 milioni di euro per il gruppo Amazon e di oltre 134 milioni per Apple.

“Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti – si legge nella sentenza firmata da Antonino Savo Amodio – come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata