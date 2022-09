I termosifoni vanno giù di 2 gradi e saranno accesi 2 ore in meno da ottobre

Termosifoni giù di 2 gradi e accesi 2 ore in meno da ottobre, con livelli di riscaldamento più alti al Nord e più bassi al Sud. Queste alcune delle misure al vaglio per risparmiare sull’energia illustrate in Cdm dal ministro Cingolani. Mosca minaccia di sospendere le forniture ai ‘Paesi ostili’ se imporranno ‘restrizioni’ sul prezzo del petrolio russo. Secondo Gazprom, gli stoccaggi europei non basteranno per l’inverno. Intanto l’Ue si prepara a fissare un tetto al prezzo dell’elettricità prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi delle bollette.

