Il presidente di Unicredit: "Scostamento non va fatto, Draghi ha ragione"

(LaPresse) “Lo scenario economico italiano non mi preoccupa, perché malgrado l’andamento ciclico che non è bellissimo, tra l’altro, ma è ancora accettabile l’economia e l’industria di per sé non stanno messe male.Ovviamente stanno messe male se teniamo conto del prezzo della energia. L’industria Italiana stava cominciando ad andare molto bene dopo la crisi pandemica,anche grazie alle considerevoli risorse messe a disposizione dal governo”. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente Unicredit , ex Ministro della economia a margine al forum di Cernobbio, rispondendo ai cronisti. “Oggi abbiamo bisogno di una prospettiva di lungo periodo e di una strategia sulla energia multidimensionale e dobbiamo essere coscienti che ci vorrà qualche anno per tornare alla normalità”, ha aggiunto. “Penso che abbiano molta ragione il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia a dire che lo scostamento di bilancio non si fa”, ha poi concluso Padoan.

