L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Renato Mazzoncini

(LaPresse) “A2A ha pagato il suo acconto del 40% regolarmente e non ha presentato ricorso. Non c’è stata nessuna rideterminazione perché i dati per come li abbiamo letti erano abbastanza chiari. Quasi tutte le aziende, anche quelle che non hanno fatto ricorso, hanno chiesto all’Agenzia delle entrate di verificare i numeri, perché la legge ha una sua complessità. Riteniamo che i conti siano giusti. Per noi ammonta a circa 50 milioni di euro per il 2022, abbiamo pagato l’acconto e a ottobre ci sarà il saldo” . Cosi Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A, alla Conferenza stampa di presentazione della ricerca “Verso l’autonomia energetica italiana: acqua, vento, sole e rifiuti le nostre materie prime. Il fondamentale contributo delle regioni per il raggiungimento dei nostri obiettivi”, realizzata in collaborazione con A2A, e presentata al Forum Ambrosetti, a margine rispondendo a domande sulla tassa sugli extra-profitti.

