L'obiettivo è mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture portuali rendendole più sostenibili

Mitigare l’impatto ambientale delle infrastrutture portuali rendendole più sostenibili. Con questo obiettivo, dal 25 al 26 settembre lo Yacht Club de Monaco ospita il 2° Monaco Smart & Sustainable Marina, organizzato da Monaco Marina Management M3 con il supporto della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Extended Monaco, il programma per la transizione digitale del governo, Credit Suisse, Al-Rushaid Group, Bombardier, MB92 e Xerjoff.

Fondamentali per l’economia e per i polmoni del pianeta, gli oceani coprono circa il 72% della superficie terrestre, ovvero 363 milioni di chilometri quadrati. I dati sottolineano l’urgenza di proteggerli e impegnarsi per la sostenibilità delle infrastrutture come i porti turistici. La protezione delle aree costiere è quindi essenziale, in particolare per l’economia in quanto genera quasi il 50% del turismo globale. Queste sono alcune delle aree di lavoro sulle quali si applica il Principato di Monaco sotto la guida del Principe Alberto II, attraverso la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e lo Yacht Club de Monaco, per il settore nautico, con una serie di azioni sotto l’ombrello dell’iniziativa Monaco, Capital of Advanced Yachting. “Se Monaco vuole posizionarsi all’avanguardia nello yachting, il Principato deve sostenere la sua transizione. L’emergenza climatica a cui assistiamo ogni giorno di più riguarda l’intero ecosistema nautico che deve evolversi: vale sia per gli yacht sia per le infrastrutture e gli impianti portuali. Dobbiamo agire per il cambiamento e contribuire a questa trasformazione. Lo scopo è presentare soluzioni innovative e incoraggiarne l’applicazione verso lo sviluppo di porti turistici virtuosi”, afferma il principe Alberto II.

Gli International Smart & Sustainable Marina Awards, che lo scorso anno erano riservati alle startup, sono stati estesi a porti turistici e architetti per promuovere l’innovazione e le tecnologie verdi incoraggiando la discussione nella progettazione e gestione di questi spazi abitativi. Questo evento di networking si distingue per radunare un ecosistema di 250 persone che rappresentano i principali attori del settore (imprenditori e startup che incontrano industriali, investitori, promotori, sviluppatori di porti turistici, architetti e tutti coloro che sono coinvolti nello yachting).

