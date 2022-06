L'Ad Lazzerini: "Il nostro Paese sta ripartendo e Ita è un tassello di questa ripartenza"

(LaPresse) “Una nuova compagnia aerea di bandiera è ‘sbarcata’ nella Design week” di Milano, “un evento che è mancato per due anni, l’evento forse più globale e internazionale in Italia, che è mancato, come è mancata per alcuni anni una compagnia di aerea di cui essere orgogliosi”. Lo ha detto Fabio Maria Lazzerini AD e Direttore Generale ITA Airways, durante l’evento organizzato il giorno di apertura della Milano Design Week, presso lo spazio espositivo in via della Spiga 26. “Il nostro Paese sta ripartendo e Ita è un tassello di questa ripartenza, noi ci sentiamo parte di questa rigenerazione, che è al centro della Design week”, ha aggiunto. Alla serata hanno preso parte anche Walter De Silva, designer che ha curato i nuovi interni della flotta di Ita Airways, Brunello Cucinelli, stilista consulente delle nuove Divise Ita Airways Moderatore, Monica Maggioni Direttore TG1 e Greta Ferro, attrice e modella.

