Il presidente di Intesa Sanpaolo a margine dell'evento 'Prospettive di finanza innovativa per le Pmi'

“Completare l’unione bancaria, credo sia importante non soltanto per le banche ma anche per l’Europa perché come l’Euro è stato un passo avanti formidabile per la crescita anche politica dell’Europa, l’unione bancaria contribuirà a questa unione. Viviamo in un momento in cui si capisce che l’Europa deve essere più unita”. Lo ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, nel corso dell’evento ‘Prospettive di finanza innovativa per le Pmi’, organizzato dall’Università dell’Insubria in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per la presentazione del libro ‘Il nuovo ecosistema finanziario per le Pmi’ a cura di Cristiana Schena e Rossella Locatelli

