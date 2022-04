E' la prima azienda di micromobilità quotata a New York

Helbiz, azienda attiva nel settore della micro-mobilità, ha comunicato oggi i suoi risultati finanziari per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Prima azienda di micromobilità a quotarsi negli Stati Uniti, Helbiz nel 2021 ha registrato, 12,8 milioni di dollari di entrate, segnando così una crescita del 190% rispetto ai 4,4 milioni di dollari del 2020. La crescita delle spese operative riflette il lancio di entrambe le linee di business di consegna e dei media, e i significativi investimenti in prodotti, tecnologia e infrastrutture di marketing, spiega l’azienda in una nota. Inoltre, sono stati raccolti oltre 65 milioni di dollari per finanziare le iniziative di crescita e la liquidità ed equivalenti a fine anno è pari a 21,1 milioni di dollari.

Sul fronte della mobility, le entrate sono aumentate del 135% – da 4,2 milioni di dollari nel 2020 a 9,9 milioni di dollari nel 2021, rappresentando il 77% delle entrate totali. Gli abbonamenti Helbiz Unlimited sono cresciuti del 246% e sono 41 le licenze assegnate in 34 città negli Stati Uniti e in Europa. Gli utenti attivi annuali della piattaforma (“AAPU”), che misura l’adozione e la frequenza di utilizzo, sono aumentati dell’80%. Contestualmente, i viaggi sono cresciuti del 123%.

Il servizio media Helbiz Live ha generato poi entrate per 2,8 milioni di dollari nel 2021. L’azienda si è assicurata i diritti, tra gli altri, per il calcio della Serie B italiana, il calcio e il basket NCAA e ha ampliato il proprio raggio d’azione tramite partnership di distribuzione con Amazon Prime Video, ESPN e altri partner. Un contibuto significativo alle entrate è venuto poi dal lancio dell’estate 2021, con oltre il 20% delle entrate dell’intero anno. Per quanto riguarda il Deliver, Helbiz ha aperto una delle più grandi “cucine fantasma” in Europa nell’agosto 2021, segnando un’espansione dell’attività di consegna a livello internazionale esplorando sedi negli Stati Uniti e in Europa.

Un 2021 “ricco di risultati” ha detto il fondatore e amministratore delegato di Helbiz, Salvatore Palella, sottolineando che l’azienda ha fatto “enormi progressi combinando l’innovazione tecnologica e le partnership, trasformando Helbiz da un’azienda focalizzata sulla mobilità in una che fornisce molteplici offerte di servizi, come contenuti multimediali, pubblicità e consegna di cibo. Entriamo nel 2022 con un forte slancio in ciascuna delle nostre linee di business. Guardando al futuro, ci aspettiamo di far crescere la nostra flotta, aumentare i membri del team ed espanderci in più città a livello globale”.

“La tecnologia – ha sottolineato ancora Palella – è fondamentale per Helbiz. Stiamo innovando per migliorare la vita dei nostri clienti e lavorando duramente per migliorare i nostri servizi di base, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. La nostra tecnologia permette ai nostri motociclisti di essere sicuri e a noi di essere i migliori partner possibili per i governi locali e le comunità. Per esempio, la nostra app può confermare l’uso del casco scattando una foto selfie, rilevare operazioni non sicure e seguire le linee guida locali su aree operative e velocità. Inoltre, abbiamo lavorato con partner come uno che ha integrato la tecnologia di visione del computer per rilevare la guida sul marciapiede e rallenterà o fermerà il dispositivo”.

Occhi puntati anche sull’impatto ambientale e sociale: “nel 2021, abbiamo adottato la nostra politica ambientale, sociale e di governance (ESG), che fornisce alle parti interessate informazioni sui nostri sforzi. Abbiamo progettato il nostro quadro ESG intorno a standard riconosciuti a livello internazionale come GRI e il quadro di sostenibilità delle Nazioni Unite, e gestiamo Helbiz in conformità con queste linee guida, politiche e best practice. Continueremo ad espandere le informazioni che condividiamo sui nostri sforzi ESG per includere presto un dashboard continuamente aggiornato ospitato sul nostro sito web”, ha continuato Palella.

Commentando invece la performance finanziaria, Giulio Profumo, Chief Financial Officer di Helbiz, ha evidenziato che “è stata eccezionale, con un aumento del 190% per l’anno, nonostante molte delle nostre città stiano ancora subendo l’impatto di Covid. Il nostro nuovo servizio media ha dato un forte contributo, confermando la nostra capacità di introdurre nuovi servizi interessanti per la nostra crescente base di clienti. Inoltre, stiamo costruendo visibilità aumentando i nostri ricavi da abbonamento, sia per Helbiz Unlimited per la mobilità che per Helbiz Live per i media. Gli abbonamenti sono un punto chiave per noi, perché rafforzano la relazione con il cliente, assicurano entrate ricorrenti e incoraggiano un maggiore utilizzo dei nostri servizi.”

“Guardando avanti, siamo entusiasti delle nostre prospettive per il 2022 e oltre”, ha aggiunto, annunciando che “la crescita del nostro core business della mobilità sarà guidata dai nostri investimenti nelle aperture di nuove città e dall’espansione della nostra flotta in tutto il mondo. Prevediamo che la nostra espansione della flotta di 25.000 veicoli sarà avviata nei prossimi mesi, aumentando notevolmente la nostra capacità di generare ricavi. È importante che possiamo finanziare la nostra crescita: siamo usciti dal 2021 con un saldo di cassa di 21 milioni di dollari, una capacità di prestito aggiuntiva e un’azione quotata in borsa che ci dà accesso ai mercati dei capitali. Dopo un 2021 di incredibile successo, non siamo mai stati così entusiasti delle nostre prospettive”.

