La Compagnia ha svelato le novità del programma di fidelizzazione 'Volare'

Nella nuova Lounge di ITA Airways “Piazza di Spagna”, al Terminal E dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways e Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways hanno presentato il nuovo programma di fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra. Oltre alla stampa nazionale e estera erano ospiti di ITA il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ed il Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli,

Svelati i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra:

Giuseppe e Carmine Abbagnale, Giacomo Agostini, Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Marcello Lippi, Andrea Lucchetta, Roberto Mancini, Dino Meneghin, Tazio Nuvolari, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Francesca Schiavone, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Gustav Thoeni, Alberto Tomba e Francesco Totti

“Con la nostra iniziativa abbiamo voluto rendere omaggio alle grandi leggende dello sport”. Ha voluto evidenziare durante la presentazione l’Amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini : “Il tifo e lo sport uniscono un Paese e noi vogliamo rendere omaggio a chi ha fatto la storia sportiva italiana”. “I primi aerei sono stati dedicati a Paolo Rossi e Mennea e ora continueremo con altre leggende”, ha detto l’AD

Valentina Vezzali a margine dell’evento ha ringraziato la nuova compagnia di bandiera: “Voglio ringraziare Ita per la scelta di dedicare ai grandi sportivi italiani gli aerei della compagnia”.

Il Presidente Alfredo Altavilla da parte sua ha parlato di nuove alleanze e non ha nascosto le problematiche legate alla contingenza di crisi e preoccupazione internazionale legate alla guerra in Ucraina: “Stiamo lavorando molto intensamente per chiudere sulle alleanze, siamo soddisfatti per le interlocuzioni in corso – ha detto Altavilla . “Non abbiamo voli diretti su Ucraina e Russa e quindi non ci saranno ripercussioni dirette della crisi Ucraina sui nostri voli”. ha poi aggiunto “Prevediamo solo un allungamento dei tempi di volo verso Tokyio e il Giappone” aggiungendo poi come il mercato del trasporto aereo “Stava faticosamente uscendo dalla crisi della pandemia e la crisi in Ucraina non è certo una buona notizia. Di sicuro rappresenta un fattore di ulteriore incertezza”

Ita ha presentato al contempo le novità del suo programma di fidelizzazione Volare nato lo scorso 15 ottobre 2021. Un piano articolato e progettato come un ecosistema aperto di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner per assicurare ai clienti un’esperienza di viaggio a 360°, unica e di massimo valore. Da oggi il programma si arricchisce di nuove funzionalità, che ne accrescono la flessibilità e la semplicità di utilizzo, per offrire maggiori servizi ai frequent flyer. ‘Libertà’, ‘Personalizzazione’, ‘Scelta’ e ‘Connessione’ le parole chiave ed i valori su cui il programma è stato sviluppato

