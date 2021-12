L'indagine Coldiretti/Ixè sulla spesa degli italiani nel 2021

(LaPresse) Torna lo shopping di Natale anche in Italia. Nel 2021 gli italiani prevedono di spendere 206 euro a testa in regali, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente, spinto dalla voglia di tornare a festeggiare insieme, nonostante la preoccupazione per la risalite dei contagi e le misure di restrizione. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del penultimo week end utile per acquistare i doni da mettere sotto l’albero. Tra i doni più gettonati c’è l’enogastronomia, assieme ad abbigliamento e accessori, giocattoli, libri, musica, tecnologia, articoli per la casa. Si confemano gettonati i regali utili.

