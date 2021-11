Il presidente della Camera di Commercio francese in Italia: "Oppor­tunità di incontro e relazione per la comunità d’affari dei due paesi"

“Dopo il calo del 2020, l’atti­vità economica in Francia cresce ora in maniera significativa. Il Pil cresce nel 2021 del 5% in media (più della zona euro che è al 4,6%) per assestarsi nel 2022 al 4%. L’inflazione si posiziona all’1,5% con diverse fluttuazioni nel corso dell’anno tra il 0,8% e il 2,1%. Malgrado un forte rallenta­mento delle attività, il potere di acquisto è aumentato dello 0,4% e va segnalato che, come per l’I­talia, il potere di acquisto delle famiglie ha un ruolo fondamen­tale per supportare il sistema”.

Così Denis Delespaul, presidente del­la CCI France Italie (la Cham­bre), in un’intervista a Tribuna Economica. “Il piano di ripresa francese è uno dei più grandi d’Europa e si basa su tre pilastri principali: transizione climatica: più di 30miliardi di euro di finanziamento lo rendono un obiettivo strategi­co- aggiunge – La transizione climatica è al centro del piano di ripresa perché l’obiettivo del governo è quello di sviluppare un’economia soste­nibile, rispettosa dell’ambiente e più competitiva rispetto alle altre economie del mondo. Competitività: un bilancio di34 miliardi di euro.

L’asse è orientato verso lo sgravio fiscale per le aziende, la trasformazione digitale del settore pubblico e lo sviluppo delle più recenti tecno­logie. La Coesione (Solidarietà e formazione) ammonta a 36 mi­liardi di euro. Questo pilastro si concentra sui settori della sanità, dell’occupazione e della forma­zione professionale. Attraverso questi tre pilastri il governo francese mira ad au­mentare la crescita di mezzopunto. Per i prossimi mesi e per il2022, il piano di ripresa sarà orientato verso strategie di acce­lerazione dell’innovazione, so­stegno alla trasformazione digi­tale di Vse e Pmi e un piano perla decarbonizzazione dell’indu­stria”.

La Chambre, spiega, “favorisce e con­tribuisce allo sviluppo e al con­solidamento delle relazioni eco­nomiche e commerciali tra la Francia e l’Italia offrendo oppor­tunità di incontro e relazione per la comunità d’affari franco-ita­liana. In questa prospettiva, la Chambre collabora con i Mini­steri francesi e italiani, con i Rappresentanti diplomatici, non­ché altre Camere di Commercio e associazioni di categoria in Francia e Italia e, in generale, con le autorità pubbliche e priva­te dei due Paesi, per favorire lo sviluppo del business tra Francia e Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata