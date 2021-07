L'Agenzia delle entrate chiarisce novità in dl Sostegni-bis

(LaPresse) Stop delle cartelle ad agosto mentre le rate della rottamazione e del saldo e stralcio non pagate nel 2020 ripartiranno in agosto ma a rate: si pagheranno entro il 2 agosto 2021 le rate scadute a febbraio e marzo 2020. Lo dice l’Agenzia delle Entrate spiegando le novità fiscali previste dal decreto Sostegni-bis. Per le rate scadute nel 2021 confermata la scadenza del 30 novembre. Sospesi fino al 31 agosto 2021 fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

