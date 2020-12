250 quelle installate nei parcheggi a partire da marzo 2021, per individuarle si può usare l'app Fiat

Fare la spesa mentre l’auto si ricarica. È l’idea alla base del progetto ‘Shop & Charge’ messo a punto da Fca, Carrefour e Be Charge per contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile e alla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono 250 quelle installate a partire da marzo 2021 da Be Charge nei parcheggi di 135 punti vendita di Carrefour in Italia e per individuarle si può usare l’app Fiat. In particolare, i clienti della Nuova 500 – cui è indirizzato in questa prima fase il progetto che sarà successivamente esteso ad altri modelli elettrici ed elettrificati di Fca – potranno usufruire delle colonnine ‘Quick’, con una potenza di 22 kW, e delle ‘Fast’, capaci di raggiungere una potenza di 75 kW.

