Siri Hustvedt su Instagram: "Non abbiamo avuto il tempo di accettare la nostra dolorosa perdita, è inaccettabile"

“Avevo immaginato che sarei stata la persona ad annunciare la morte di mio marito, Paul Auster. È morto a casa, in una stanza che amava, la biblioteca, una stanza con libri su ogni parete dal pavimento al soffitto, ma anche alte finestre che lasciavano entrare la luce. È morto con noi, la sua famiglia, attorno a lui il 30 aprile 2024 alle 18:58. Poco dopo, ho scoperto che anche prima che il suo corpo fosse portato via da casa nostra, la notizia della sua morte circolava sui media ed erano stati pubblicati necrologi”. È quanto scrive su Instagram la moglie di Paul Auster, Siri Hustvedt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Siri Hustvedt (@sirihustvedt)

“Né io, né nostra figlia Sophie, né nostro genero Spencer, né le mie sorelle, che Paul amava come sorelle e furono testimoni della sua morte, abbiamo avuto il tempo di accettare la nostra dolorosa perdita – aggiunge la donna, in una critica severa al modo in cui la notizia della morte dello scrittore è stata diffusa – Nessuno di noi è riuscito a chiamare o inviare e-mail alle persone a noi care prima che la notizia venisse diffusa online. Siamo stati derubati di questa dignità. Non so come ciò sia accaduto, ma so che è sbagliato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata