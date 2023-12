La copertina del libro

"C'era una volta un ponte" di Stefano Lucchini e Giovanna Pimpinella e "Il ponte sospeso" di Andrea Carlo Cappi, insieme in un'opera fuori dagli schemi

Il saggio “C’era una volta un ponte” di Stefano Lucchini e Giovanna Pimpinella e il romanzo “Il ponte sospeso” di Andrea Carlo Cappi: insieme in un libro fuori dagli schemi, in cui tre autori si incontrano per proporre la storia del ponte dimenticato di Roma: il Ponte del Soldino. L’opera è edita da Palombi Editori.

Il Ponte del Soldino

Realizzato in ferro lungo il Tevere nel 1863, durante il pontificato di Pio IX, e successivamente distrutto nel 1941, il ponte deve il suo nome al pedaggio che bisognava pagare per poterlo attraversare. Mentre il saggio di Stefano Lucchini e Giovanna Pimpinella propone la ricostruzione della vera storia del ponte e dei quadri che ce ne restituiscono la memoria, con notizie anche inedite, il romanzo di Andrea Carlo Cappi, tra realtà e fantasia, ripercorre cent’anni di vita nella Capitale, all’ombra di qualcosa che non esiste più e di enigmatici indizi che permangono tuttora. Le due tipologie di testi, il saggio scientifico e il giallo storico, dialogano tra loro presentandosi a vicenda uno come approfondimento dell’altro, mentre il lettore può scegliere tra le fonti della storia e le suggestioni della narrativa.

Chi sono gli autori

Stefano Lucchini, nato a Roma nel 1962, laureato in economia alla LUISS di Roma è un manager con esperienze internazionali. È Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e autore di vari volumi dedicati alla comunicazione, alla storia italiana e americana e alla finanza. Nel 2022, la Link Campus University gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza con Laudatio del Prof. Franco Frattini. È Presidente dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e Commendatore dell’ordine di San Gregorio Magno della Città del Vaticano.

Giovanna Pimpinella, nata a Roma nel 1976, è giornalista pubblicista, storica dell’arte e podcaster. Lavora nell’ambito della comunicazione, della grafica, degli eventi e dell’editoria. Autrice di libri di contenuto storico artistico dedicati a Roma, tra cui ricordiamo il volume “L’assicurazione e la tutela dei beni culturali. Buone pratiche dai musei ai collezionisti”, è specializzata in Crimini contro il Patrimonio, a cui ha dedicato due serie podcast intitolate “Proteggere l’Arte”. Potete leggerla sul suo blog che pubblica dal 2011 dedicato all’arte e al costume: www.piantatastorta.it

Andrea Carlo Cappi, nato a Milano nel 1964, vive tra l’Italia e la Spagna. Autore di una sessantina di titoli tra romanzi, raccolte di racconti e saggi, è noto soprattutto per la sua produzione noir e spionistica con le serie Medina, Nightshade, Sickrose e Black. Per Radio RAI ha collaborato alla sceneggiatura del serial Mata Hari. Ha pubblicato inoltre romanzi basati su celebri personaggi del fumetto italiano, da Martin Mystère a Diabolik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata