Erin Doom svela il suo volto in Tv a 'Che Tempo Che Fa' su Rai3

Erin Doom svela il suo volto in Tv. “Sono sempre stata una persona molto, molto introversa, riservata e schiva. Quando ho iniziato questo percorso ho scelto uno pseudonimo per vivermelo nella maniera più confacente alla mia indole” ha detto, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3, dove ha rivelato questa sera per la prima volta la sua identità.

“L’anonimato è stato un compromesso, nonostante fosse una mia decisione tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa, una parte molto importante di tutto questo: il piacere di poter incontrare chi mi legge, poterli conoscere. È una parte molto significativa di tutto questo. Non ho mai visto nessuno con il mio libro in mano, l’amore dei lettori è difficile da realizzare perché non l’ho mai toccato con mano, in presenza, finora”, ha aggiunto.

“Quando sono andata al Salone del Libro sono rimasta chiusa fuori dal mio stesso evento, nessuno sapeva che aspetto avessi quindi sono andata lì in veste di spettatrice ed è stato bellissimo”, ha aggiunto la scrittrice.

“Ero con due colleghe scrittrici e tutte le ragazzine le fermavano. C’era questo evento in un padiglione sul fenomeno del BookTok e sul caso di Erin. Avevo scritto una lettera apposta, il mio caporedattore l’avrebbe letta davanti a tutti. Arrivata lì ho chiesto se potessi entrare al personale della sicurezza e lui mi ha risposto ‘no, è tutto pieno’ e io ‘ah, va bene, grazie!'”, ha sottolineato infine la scrittrice.

