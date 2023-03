Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, ha pubblicato per Feltrinelli 'Trilogia esplicita' che contiene 'Romanzo esplicito’, ‘P. La mia adolescenza trans’ e ‘Anestesia’

“C’è bisogno ancora oggi di parlare della condizione transgender e dei nostri corpi, perché la società per sopravvivere ti costringe a nasconderti e non rivelare chi sei per non disturbare il quieto vivere di chi crede che la nostra vita sia una scelta, un capriccio, ma così non è. Transgender ci si nasce, non ci si diventa”. Così a LaPresse Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, autrice di ‘Trilogia esplicita’, graphic novel edita da Feltrinelli nel gennaio 2023. Oggi è la Giornata internazionale della visibilità transgender: “Raccontare la mia vita di donna transgender nella ‘Trilogia esplicita’ mi ha aiutata a combattere la vergogna che mi ha da sempre fatto provare questa società, al punto da nascondere la mia condizione per poter vivere serenamente”, aggiunge.

“E’ un percorso di vita dignitoso come quello di qualsiasi altra persona, e per questo è bellissimo”, ha detto ancora a LaPresse Josephine Yole Signorelli. “Spero che leggendo la ‘Trilogia’ altre persone possano sentirsi più leggere come è stato per me scriverla e disegnarla. C’è bisogno di molte storie come la mia per capire che ci sono tante vite trans tutte diverse, che ognuna è unica esattamente come lo è la vita di chiunque altro”, conclude. Nel nuovo libro sono contenute le tre opere di Fumettibrutti ‘Romanzo esplicito’, ‘P. La mia adolescenza trans’ e ‘Anestesia’.

