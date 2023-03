Carla Tiboni annuncia l'istituzione del nuovo concorso in occasione della 50esima edizione

Al timone dei Premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni, per la 50esima edizione, quest’anno inaugura l’istituzione della Prima edizione dei ‘Premi Flaiano Poesia’ promossa e organizzata dai Premi internazionali Flaiano e dal Centro di Poesia e altri Linguaggi, con lo sponsor principale della Fondazione Pescarabruzzo. “Siamo felicissimi e onorati di essere stati coinvolti nell’organizzazione della prima edizione dei Premi Flaiano Poesia”. Lo ha detto Luigi Colagreco, direttore del Centro di Poesia di Chieti. “La poesia è una vita di scorta” diceva Flaiano e i Premi internazionali Flaiano si sono distinti anche nel campo della poesia.

I riconoscimenti ai poeti negli anni

Proprio per questo, nel corso delle diverse edizioni dei Premi Faiano, che si sono succedute dal 1973 in poi, sono stati assegnati dei riconoscimenti a poeti come Carlo Betocchi, Maria Luisa Spaziani, Attilio Bertolucci, Piero Bigongiari, Seamus Heaney che ha ricevuto il Flaiano prima di vincere il Nobel e ancora Yves Bonnefoy, Lawrence Ferlinghetti, Derek Walcott, Adonis. La presidentessa Tiboni ha sottolineato come la nascita di un premio di poesia, dedicato allo scrittore di origine pescarese, giornalista, umorista, critico cinematografico, sceneggiatore anche per registi come Federico Fellini, diventa l’occasione per ripercorrere la produzione più intima del grande ‘satiro malinconico’.

L’Abruzzo nella produzione poetica di Flaiano

“L’Abruzzo ha uno spazio cospicuo nella produzione poetica di Flaiano – ha aggiunto – Specie ne ‘La spirale tentatively'”. Da non dimenticare il rapporto che, molti anni dopo Eduardo De Filippo e Carlo Bo, il poeta Mario Luzi ha avuto con i Premi Internazionali Flaiano in veste di presidente della sezione letteraria nonché in qualità di premiato nel lontano 2004 e, ancora, partecipando a svariate iniziative organizzate dagli stessi Premi. Quest’anno nomi di altrettanta autorevolezza saranno i componenti della giuria tecnica che selezionerà le 3 opere finaliste della ‘Sezione poesia’ e l’opera vincitrice della ‘Sezione poesia under 35’: Roberto Mussapi, in qualità di presidente di giuria, con al suo fianco Luigi Colagreco, Anna Dolfi, Loretto Rafanelli e Davide Rondoni. Il bando della prima edizione del ‘Premio Flaiano Poesia’ scade il 20 aprile, possono concorre opere in italiano pubblicate in Italia dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. La serata di premiazione si terrà il 23 giugno alle ore 20.30 all’Aurum di Pescara. Sempre all’Aurum il 25 giugno è in programma la premiazione per la ‘sezione narrativa italianistica’ e il 2 luglio la serata di premiazione al teatro D’Annunzio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata