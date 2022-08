Un quadretto della fiaba di Cappuccetto Rosso (foto archivio Ap)

Le "distorsioni lessicali" che offendono gli animali, secondo l'associazione, possono considerarsi "una sorta di malcostume, se non in alcuni casi istigazione al maltrattamento". Cappuccetto Rosso andrebbe "abolita o profondamente modificata"

“Le offese verso gli animali” sono “una sorta di malcostume se non in alcuni casi addirittura istigazione al maltrattamento“. Per questa ragione dalle fiabe e dai modi di dire andrebbero eliminate tutte le parole offensive nei confronti degli animali. A partire dal “lupo cattivo” di Cappuccetto Rosso. È la richiesta dell’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), che di questa battaglia sulle “distorsioni lessicali” ha fatto una vera e propria campagna.

L’attenzione dell’Aidaa – dopo aver portato alla ribalta altre “distorsioni lessicali” come quella che scatenò una polemica finita in televisione e sui giornali contro Vittorio Sgarbi e il suo uso improprio della parola “capra” – questa volta è dunque per il lupo. “Basta usare termini come ‘crepi il lupo‘ o ‘il lupo cattivo‘ – scrivono gli animalisti di Aidaa – è ora di superare la terminologia che inculca ai bambini l’idea che il lupo è un animale cattivo a partire dall’uso che se ne fa nelle favole e nei cartoni animati; a nostro avviso favole come Cappuccetto Rosso andrebbero abolite o almeno profondamente modificate nel ruolo che si riserva al lupo, che in questo caso va oltre i peggiori sentimenti, arrivando a mangiare una nonna”. “Certo – concludono dall’Aidaa – si potrebbe obiettare che da sempre è stato cosi, che si tratta di favole e via dicendo, noi vogliamo solamente sottolineare che a furia di definire il lupo un animale cattivo si creano paura e mostri anche laddove non ce ne sono”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata