Si tratta del maggior numero di presenze mai registrato dalla manifestazione

Nuovo record di presenze al Salone del libro di Torino, il primo sotto la direzione di Annalena Benini, che si conclude oggi, lunedì 13 maggio. “Alle 16 di oggi il numero di visitatori entrato in fiera è di 219mila e 400, la proiezione per la chiusura è di 222mila visitatori”, ha annunciato Piero Crocenzi, amministratore delegato di Salone Libro srl, nella conferenza stampa di chiusura della manifestazione. Nel 2023 i visitatori al Salone erano stati 215mila, in quello che era stato il miglior dato di sempre prima di quest’anno.

