E’ morto all’età di 73 anni Bill Viola, uno degli artisti più influenti e legato al genere della videoarte. Viola si è spento ieri nella sua casa di Long Beach, in California. Le cause sono legate a complicazioni dell’Alzheimer precoce, di cui era malato, ha affermato Kira Perov, sua moglie, direttrice dello studio e collaboratrice artistica. Lo riporta il New York Times.

