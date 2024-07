L'opera dell'artista Dario Gambarin dedicata alla pace

L’artista italiano Dario Gambarin ha disegnato la Torre Eiffel in omaggio ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi in un campo nella campagna veronese. Realizzata con un aratro e un trattore, l’opera copre interamente un appezzamento di 2 acri. “L’opera è dedicata alla pace, nella speranza che lo sport unisca le persone di tutto il mondo”, ha dichiarato Gambarin.

L’artista, nato a Verona nel 1958 e attualmente residente a Bologna, ha già realizzato diverse opere di land-art. Gambarin non misura il campo prima di iniziare il suo lavoro ma è in grado di creare immagini in perfette dimensioni solo con un innato senso delle proporzioni e l’abilità di guidare un trattore. Le sue opere precedenti includono le sembianze di Papa Francesco, ex presidenti degli Stati Uniti e dimostrazioni di sostegno alla nazionale di calcio italiana, tutte arate in campi coltivati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata