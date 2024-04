Non è stato reso noto l'acquirente. Il quadro, 'Ritratto della signorina Lieser', è stato a lungo creduto perduto

Il dipinto di Gustav Klimt noto come ‘Ritratto della signorina Lieser’, a lungo creduto perduto, è stato venduto all’asta a Vienna per 30 milioni di euro. È una delle ultime opere dell’artista austriaco, che iniziò a lavorare al dipinto nel 1917, l’anno prima di morire. Le offerte partivano da 28 milioni di euro e il prezzo di vendita è stato al limite inferiore del range previsto di 30-50 milioni di euro. L’acquirente non è stato reso noto. La casa d’aste Im Kinsky ha affermato che “un dipinto di tale rarità, significato artistico e valore non è stato disponibile sul mercato dell’arte in Europa centrale per decenni”. Il dipinto dai colori intensi è stato messo all’asta per conto degli attuali proprietari, privati cittadini austriaci i cui nomi non sono stati resi noti, e degli eredi legali di Adolf e Henriette Lieser, uno dei quali si ritiene abbia commissionato il dipinto. Non è del tutto chiaro quale membro della famiglia Lieser abbia posato come modella.

La storia del dipinto

Klimt lasciò il dipinto, con piccole parti incompiute, nel suo studio quando morì di ictus all’inizio del 1918 e, secondo la casa d’aste, l’opera fu donata alla famiglia che lo aveva commissionato. La famiglia Lieser, di origine ebraica, fu costretta a fuggire dall’Austria dopo il 1930 e perse la maggior parte dei suoi averi. Non è chiaro esattamente cosa sia successo al dipinto tra il 1925 e gli anni ’60, periodo che comprende la dittatura nazista. La casa d’aste afferma che non ci sono prove che il dipinto sia stato confiscato dal regime, ma nemmeno che ciò non sia avvenuto. Il dipinto è pervenuto agli ultimi proprietari attraverso tre successioni successive. In considerazione dell’incertezza, gli ultimi proprietari e gli eredi dei Lieser hanno stipulato un accordo per procedere alla vendita secondo i principi di Washington, redatti nel 1998 per aiutare a risolvere le questioni relative alla restituzione delle opere d’arte confiscate dai nazisti.

