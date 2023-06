E' stato battuto da Sotheby's a Londra in una gara d'asta di soli 10 minuti per 85,3 milioni di sterline

Un capolavoro dell’artista austriaco Gustav Klimt è stato venduto martedì per 85,3 milioni di sterline (108,4 milioni di dollari, 98,5 milioni di euro), diventando così l’opera d’arte più costosa mai battuta all’asta in Europa.

La ‘Dame mit Fächer’ (‘Signora con ventaglio’) è stata venduta a un acquirente presente in sala da Sotheby’s a Londra dopo una gara d’asta durata 10 minuti per un prezzo di aggiudicazione di 74 milioni di sterline (94,35 milioni di dollari). La cifra finale più alta comprende un supplemento al prezzo di vendita noto come premio del compratore (cioè le commissioni di vendita).

Il prezzo di vendita ha superato di gran lunga la stima di 65 milioni di sterline, pari a 80 milioni di dollari. Ha inoltre battuto il precedente record d’asta europeo di 65 milioni di sterline all’epoca, 75 milioni di euro incluso il premio del compratore pagato per la scultura ‘Walking Man I’ di Alberto Giacometti da Sotheby’s nel 2010. In precedenza, il dipinto più costoso venduto all’asta in Europa era stato ‘Le basin aux nymphéas’ di Claude Monet, aggiudicato per 80,4 milioni di dollari a una vendita di Christie’s nel 2008.

L’opera di Klimt

L’opera venduta martedì è l’ultimo ritratto completato da Klimt prima della sua morte nel 1918. Il dipinto raffigura una donna non identificata su uno sfondo sfarzoso, influenzato dalla Cina, con draghi e fiori di loto. È stato venduto l’ultima volta nel 1994, per 11,6 milioni di dollari a un’asta a New York. Sotheby’s ha dichiarato che l’acquirente era la consulente d’arte Patti Wong, per conto di un collezionista di Hong Kong. Famoso per i suoi audaci dipinti art nouveau, Klimt è stato una figura chiave del modernismo artistico all’inizio del XX secolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata