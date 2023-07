Il dipinto proveniva dalla chiesa San Paolo Apostolo a Peschieta sita in Fiamignano

Manuel Curreri, comandante del Nucleo carabinieri per la tutela patrimonio culturale dell’Aquila, ha restituito alla Parrocchia di San Paolo Apostolo di Fiamignano (Rieti), un antico dipinto risalente al XVIII secolo, proveniente dall’omonima chiesa e andato perso da circa trent’anni. La tela è stata rinvenuta fortuitamente a L’Aquila da un privato, mentre liberava l’abitazione di un congiunto defunto, il quale, nell’immediatezza, notando la bellezza del dipinto, ha contattato i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila. Il dipinto proveniva dalla chiesa San Paolo Apostolo a Peschieta sita in Fiamignano (Rieti), dalla quale era sparito in circostanze ignote e di cui si erano perse le tracce da circa trent’anni. La tela, delle dimensioni di cm 116×78 di autore ignoto, raffigura l’immacolata concezione con i suoi tipici attributi della corona di stelle, del globo, e della falce di luna. La tela si inserisce nel filone d’arte devozionale settecentesca di ambito laziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata