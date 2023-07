L'installazione aprirà al pubblico il 12 luglio

È stato presentato a Brescia ‘Il Pugile e la Vittoria’, il progetto di punta della stagione estiva di Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. L’installazione artistica, che aprirà al pubblico domani 12 luglio, prevede un ‘dialogo’ tra due opere antiche di grande rilievo: il ‘Pugilatore in riposo’ e la ‘Vittoria Alata’ di Brescia, due bronzi di età ellenistica e romana esposti per la prima volta insieme. Le due sculture sono racchiuse in un’installazione artistica studiata appositamente per l’occasione dall’architetto e artista spagnolo Juan Navarro Baldeweg, già autore del nuovo Capitolium, il parco archeologico di Brescia romana. La mostra è il segno della collaborazione tra Fondazione Brescia Musei e il Museo Nazionale Romano. Il tema che lega i due bronzi è quello del successo e della vittoria.

Per il Pugilatore è il responso dell’arbitro al termine dello scontro, per la Vittoria Alata è la designazione del vincitore sul campo di battaglia e la ricostituzione della pace. A sostenere la nuova esposizione è Intesa Sanpaolo, già special partner della Fondazione nell’ambito di Alleanza per la Cultura, Main Partner di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura e oggi anche Partner di questo progetto espositivo. Inoltre Intesa Sanpaolo ha dedicato alla storia dell’incontro tra il Pugilatore in riposo e la Vittoria Alata di Brescia un documentario, che sarà trasmesso in anteprima martedì 18 luglio in seconda serata su La7, nel magazine Artbox, e successivamente reso disponibile sul sito di gruppo della banca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata