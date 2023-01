Gremiti i teatri che hanno ospitato la cerimonia di inaugurazione

Una standing ovation di circa 3 minuti ha accolto l’ingresso al Teatro Grande di Brescia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tutti i palchi e la platea gremita da 205 sindaci della provincia bresciano hanno salutato il capo dello Stato in piedi e battendo le mani. Standing ovation per Mattarella anche al Teatro Donizetti di Bergamo, collegato con la città bresciana per la cerimonia di inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura 2023. Il presidente della Repubblica ha ringraziato con un cenno di saluto prima di prendere posto.

