Una donna indossa guanti da pulizie e un grembiule: ha un occhio nero e spinge un uomo dentro a un (vero) frigorifero

Una nuova opera d’arte di Banksy è apparsa su un muro della città balneare di Margate: si chiama ‘Valentine’s Day Mascara’ ed è contro la violenza domestica.

Rappresenta una donna che, con i guanti gialli per pulire e il grembiule, spinge un uomo dentro a un frigorifero (vero). La donna è senza un dente e ha un occhio nero: da qui l’ironia sul ‘mascara’ per San Valentino, per accendere i riflettori sul tema della violenza sulle donne.

