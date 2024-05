L'ultima opera della psicologa Flaminia Bolzan per Bur Rizzoli. Consigli e spunti di riflessione per riconoscere schemi comportamentali sbagliati e vivere un amore sereno e appagante

Innamorarsi, idealizzare, convivenza o matrimonio ma anche tradimento e, addirittura, il lato oscuro dell’amore come la manipolazione, l’abuso narcisistico e termini più contemporanei come love bombing e gaslighting. Come orientarsi tra le mille onde dell’oceano delle relazioni? La “bussola” la offre ‘L’atlante dell’amore’, l’ultimo libro della psicologa Flaminia Bolzan per Bur Rizzoli, un vero e proprio manuale corredato da una bussola ricca di consigli, spunti di riflessione, errori da non fare, suggerimenti e indicazioni per riconoscere (e mettere da parte) schemi comportamentali sbagliati e per vivere un amore sereno e appagante.

Un testo che nasce “da un incontro virtuale e non di quelli amorosi”, spiega sorridendo a LaPresse l’autrice. “Mi ha chiamata Francesca Bertazzoni, di Bur Rizzoli, per farmi una proposta e durante la nostra chiacchierata che ha spaziato su un sacco di temi è venuta fuori l’idea di buttare giù un qualcosa di agile che potesse rivelarsi uno strumento accessibile per aiutare le persone a ‘districarsi’ meglio in un ambito che, oggi più che mai, viene percepito come complesso: le relazioni. Mi è piaciuto poi immaginarlo come una bussola, l’’attrezzo’ di elezione per non perdere l’orientamento e così, da una call su Teams, ha preso vita un progetto che oggi è ‘fisicamente’ presente e sfogliabile”. Più che come si fa, verrebbe poi da chiedere se davvero si può orientarsi nell’oceano Amore e non perdere la bussola: “Spontaneamente e immediatamente direi, leggendo il libro”, scherza Bolzan, che poi facendosi più seria chiarisce: “L’infatuazione, le farfalle nello stomaco per capirci, è una momentanea perdita di bussola. Mantenerla in una relazione invece è un qualcosa che richiede una grande consapevolezza di sè, una buona capacità di comunicazione e una volontà di apertura all’altro, senza trascurare però la coltivazione dello spazio individuale. Insomma, per non perdere la bussola è necessario acquisire buone competenze relazionali e laddove queste siano già presenti, ambire a migliorarle”.

Spesso capita di innamorarsi delle persone sbagliate e alla domanda su quali sono gli errori più comuni da non commettere, la psicologa si dice convinta: “Primo tra tutti il ‘colpevolizzare’ il partner, se ci si pensa in qualunque discussione si tende ad iniziare sempre con ‘tu hai fatto…’, oppure ‘tu non sei…’. Non dobbiamo cadere in questa trappola, è necessario prima di tutto comprendere cosa in prima persona noi possiamo fare per evitare di arrivare ad una crisi. Bisogna poi essere capaci di ascoltare e non partire dal presupposto di sapere già tutto”. “Altro errore è pensare che una relazione debba essere una ‘compensazione’ di qualcosa che manca. Non svelo però tutto il resto altrimenti non lo compra più nessuno”, scherza la scrittrice, che alla domanda se esiste l’amore eterno si butta sul cinema e ricorda: “Rispondo citando il titolo di un film di Verdone che mi piacque molto: l’amore è eterno finché dura. Esiste un sentimento, che va coltivato e rinnovato quotidianamente. L’amore ‘eterno’ come ci piace immaginarlo, richiede impegno, tanto. Una coppia oggi deve confrontarsi con diverse insidie, ma… questo lo svelo nel libro. Immaginereste mai che l’amore non è solo coppia?”.

In conclusione, esiste una ricetta per trovare la giusta rotta nel suo atlante? “Non una ricetta di quelle che si trovano su Giallo Zafferano – conclude l’autrice – in cui sono indicate precisamente dosi, ingredienti e tempi di cottura. Esiste una strada, in cui trovare ognuno in prima persona le quantità di ciò che è necessario per mantenere, nella sua relazione, il bilanciamento tra i sapori. Esiste una spiegazione di ciò che, se aggiunto, potrebbe rovinare il gusto e l’indicazione di quello che non può mancare. Poi, esiste un ingrediente segreto… che adesso che lo sto svelando… è un po’ meno segreto e si chiama unicità“.

