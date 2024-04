Lo scrittore e giornalista è l'autore di una serie di libri dedicati a Mussolini e al fascismo

Scrittore e giornalista, Antonio Scurati avrebbe dovuto tenere un monologo sul 25 aprile nel corso del programma di Serena Bortone ‘Che Sarà’, in onda su Rai3 sabato 20 aprile. Il suo intervento però è stato cancellato “senza spiegazioni”, come ha annunciato “con sgomento” la stessa conduttrice.

Chi è Antonio Scurati

Nato a Napoli il 25 giugno del 1969 Antonio Scurati è uno scrittore di successo, che ha vinto numerosi premi letterari. E’ l’autore di una serie di libri dedicati a Mussolini e al fascimo, iniziata con ‘M. Il figlio del secolo’, del 2018, romanzo rimasto in vetta alle classifiche di vendite per due anni consecutivi, vincitore del Premio Strega 2019 e che diventerà presto anche una serie televisiva. Docendtll’Università IULM di Milano ed editorialista del Corriere della Sera, Scurati è tradotto in tutto il mondo.

Gli altri romanzi e i premi di Scurati

L’esordio come scrittore è nel 2002 con ‘Il rumore sordo della battaglia’, poi Scurati pubblica nel 2005 ‘Il sopravvissuto’, che vince il Premio Campiello. Negli anni a seguire arrivano ‘Una storia romantica’ che si aggiudica il Premio SuperMondello, ‘Il bambino che sognava la fine del mondo’ (2009), e ancora ‘La seconda mezzanotte’ (2011), ‘Il padre infedele’ (2013), ‘Il tempo migliore della nostra vita’ che vince il Premio Viareggio-Rèpaci e il Premio Selezione Campiello.

Nel 2006 pubblica il saggio ‘La letteratura dell’inesperienza’, e seguono altri studi, tra cui la monografia ‘Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri’. Del 2018 è M. Il figlio del secolo, a cui seguono nel 2020 ‘M. L’uomo della provvidenza’ (Prix du livre européen) e nel 2022 ‘M. Gli ultimi giorni dell’Europa’.

