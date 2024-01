'Devotion. Amore e spiritualità' contiene oltre 150 immagini, di cui 75 inedite

Il fotografo Steve McCurry ha presentato il suo nuovo libro alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino. ‘Devotion. Amore e spiritualità’ contiene oltre 150 immagini, di cui 75 inedite. “Per me il primo compito della fotografia oggi è informare, raccontare il mondo in cui viviamo, fotografare la gente che sta vivendo a Gaza o in Ucraina“, ha detto il fotoreporter americano.

