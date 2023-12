Iniziati i lavori nella cupola dell'edificio religioso

A Roma inaugurati i lavori di restauro della cupola della Chiesa di Santa Maria in Vallicella, detta Chiesa Nuova. Presenti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e la Soprintendente ai Beni Culturali di Roma Daniela Porro. “Benedetto Croce in ‘Perché non possiamo non dirci cristiani’ sottolinea il valore della sovrapposizione fra l’identità nazionale e l’identità religiosa” dice il ministro Sangiuliano “Anche Alessandro Manzoni si è espresso molto su questi temi. Anche Giacomo Leopardi quando in ‘O patria mia’ fa riferimento ai luoghi e alle strutture della nostra cultura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata